منظمة الصحة العالمية تحذر: الملايين معرضون للإصابة بالكوليرا بسبب نقص المياه النظيفة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إن الملايين معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا، بسبب نقص المياه النظيفة والصابون والمراحيض ونقص لقاح الكوليرا، موضحة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الارتفاع غير المسبوق لعدة سنوات في حالات الإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمجموعة التنسيق الدولية (ICG) المعنية بتوفير اللقاحات.

وأضافت، تشمل الإجراءات الاستثمار في الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية، وإجراء الاختبارات والكشف عن تفشي المرض بسرعة، وتحسين جودة الرعاية الصحية والوصول إليها، وتسريع الإنتاج الإضافي لجرعات لقاح الكوليرا الفموية بأسعار معقولة للوقاية من الحالات بشكل أفضل.

تدير مجموعة التنسبق الدولية المعنية بتوفير اللقاحات ICG المخزون العالمي من لقاحات الكولير، وتضم المجموعة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.

يقوم تحالف اللقاحات Gavi جافى بتمويل مخزون اللقاحات وتوصيل اللقاح الفموية. ويدعو أعضاء مجموعة الأزمات الدولية الحكومات والجهات المانحة ومصنعي اللقاحات والشركاء والمجتمعات إلى الانضمام إلى جهد عاجل لوقف وعكس اتجاه ارتفاع معدلات الكوليرا.

وقالت، تتزايد حالات الكوليرا على مستوى العالم منذ عام 2021، حيث تم الإبلاغ عن 473000 حالة إلى منظمة الصحة العالمية في عام 2022، أي أكثر من ضعف الحالات المبلغ عنها في عام 2021.

وتكشف البيانات الأولية لعام 2023 عن زيادات أخرى، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 700000 حالة.

وتشهد العديد من الفاشيات معدلات وفيات عالية للحالات، تتجاوز عتبة 1% المستخدمة كمؤشر للعلاج المبكر والكافي لمرضى الكوليرا. وهذه الاتجاهات مأساوية بالنظر إلى أن الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه وأن حالات الإصابة به كانت في انخفاض في السنوات السابقة.

الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوث بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا ضمة الكوليرا، ويرجع ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا إلى الفجوات المستمرة في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لسد هذه الفجوات في بعض الأماكن، إلا أن الفجوات في أماكن أخرى آخذة في الاتساع، مدفوعة بالعوامل المرتبطة بالمناخ، وانعدام الأمن الاقتصادي، والصراع، ونزوح السكان.

تعتبر إدارة المياه والصرف الصحي بشكل آمن شرطين أساسيين لوقف انتقال الكوليرا.

وفي الوقت الحالي، تشمل البلدان الأكثر تأثراً جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي والصومال والسودان وسوريا وزامبيا وزيمبابوي.

والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين على البلدان أن تتبنى استجابة متعددة القطاعات لمكافحة الكوليرا.

ويدعو أعضاء مجموعة الأزمات الدولية البلدان المتضررة حاليًا أو التي من المحتمل أن تتأثر إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حصول سكانها على المياه النظيفة وخدمات النظافة والصرف الصحي والمعلومات المهمة لمنع انتشار الكوليرا.

ويتطلب إنشاء هذه الخدمات إرادة سياسية واستثمارا على المستوى الدول، ويشمل ذلك خلق القدرة على الكشف المبكر والاستجابة، وتعزيز الكشف عن الأمراض، والوصول السريع إلى العلاج والرعاية، والعمل بشكل وثيق مع المجتمعات، بما في ذلك التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

الفجوة الشديدة في عدد جرعات اللقاح المتاحة، مقارنة بمستوى الحاجة الحالية، تضع ضغطا غير مسبوق على المخزون العالمي من اللقاحات. وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، تم طلب جرعات أكبر للاستجابة للفاشية مقارنة بالعقد السابق بأكمله.

في أكتوبر 2022، أجبر النقص المستمر في اللقاحات مجموعة الأزمات الدولية على التوصية بجرعة لقاح واحدة، انخفاضًا من نظام الجرعتين السابق طويل الأمد.

وتم إنتاج ما يقرب من 36 مليون جرعة في العام الماضي، في حين سجلت 14 دولة متأثرة حاجة إلى 72 مليون جرعة لاستراتيجية تفاعلية للجرعة الواحدة. هذه الطلبات تقلل من الحاجة الحقيقية.

وكان لا بد من تأخير حملات التطعيم الوقائية للحفاظ على الجرعات اللازمة لجهود مكافحة تفشي المرض في حالات الطوارئ، مما خلق حلقة مفرغة.

وقد مكن التغيير في الاستراتيجية اللقاحات المتاحة من حماية المزيد من الناس والاستجابة لمزيد من تفشي الكوليرا وسط النقص المستمر في الإمدادات، ولكن العودة إلى نظام الجرعتين واستئناف التطعيم الوقائي من شأنه أن يوفر حماية أطول.

ومن المتوقع أن تتراوح الطاقة الإنتاجية العالمية في عام 2024 بين 37 و50 مليون جرعة، ولكن من المرجح أن تظل غير كافية لتلبية احتياجات الملايين من الأشخاص المتضررين بشكل مباشر من الكوليرا.

شركة تصنيع واحدة فقط، وهي EuBiologics، تنتج اللقاح حاليًا؛ وبينما تبذل الشركة قصارى جهدها لزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى، هناك حاجة إلى المزيد من الجرعات.

حاليًا، من غير المتوقع أن تنضم الشركات المصنعة الجديدة إلى السوق قبل عام 2025؛ يجب أن يتم تتبعها بسرعة. ويجب تطبيق نفس الإلحاح والابتكار الذي رأيناه في التعامل مع مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) على الكوليرا.

ويتعين على الشركات المصنعة الإضافية التي تخطط لدخول السوق تسريع جهودها وإتاحة الجرعات بأسعار معقولة.

ونحن نناشد مصنعي اللقاحات والحكومات والجهات المانحة والشركاء إعطاء الأولوية لزيادة عاجلة في إنتاج اللقاحات، والاستثمار في جميع الجهود اللازمة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها.