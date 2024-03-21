اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

مسلسل عتبات البهجة ..نصائح نفسية لتعامل الأهل مع المراهقين

الخميس، 21 مارس 2024 02:00 م
مسلسل عتبات البهجة ..نصائح نفسية لتعامل الأهل مع المراهقين مسلسل عتبات البهجة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيي الفخراني من مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ والتى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ويناقش المسلسل مشاكل فترة المراهقة وكيفية تعامل الأهل مع المراهقين، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح نفسية لتعامل الأهل مع المراهقين.

مسلسل عتبات البهجة ..نصائح نفسية لتعامل الأهل مع المراهقين

تطرق مسلسل عتبات البهجة إلى مشاكل فترة المراهقة بعد أن تولى يحيي الفخراني "بهجت الأنصاري" إدارة مركز دروس خصوصية وواجه مشاكل فترة المراهقة من خلال تعامله مع الطلبة فى المركز.


قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي فى كلية الطب جامعة الأزهر، أن سن المراهقة يبدأ من بلوغ الطفل سن ١٢ سنة ويستمر حتى ٢١ سنة بالنسبة للذكور، بينما بالنسبة للإناث يبدأ من سن ١٠ سنوات وحتى ٢١ سنة، موضحة أن سن البلوغ يكون بحدوث تغيرات جسدية في المراهقين وطفرة في النمو.


وأوضح أنه يجب على الأب والأم أن يستعدوا لمرحلة المراهقة لأنها فترة تمرد، مضيفا أن هناك مرحلتان أساسيتان للتمرد عند الطفل الأولي فى عمر ٣ أو ٤ سنوات عند خلع الحفاض وبداية استقلال الطفل وتمرده ويرفض أوامر معينة ، والمرحلة الثانية مرحلة التمرد في المراهقة.


وأكد أن الآباء والأمهات يجب ألا يدخلوا في صدام مع المراهقين في هذه المرحلة، فهو يريد أن يتعامل  باعتمادية الطفولة واستقلال الشاب والمراهق.


وأوضح أنه يمكنك أن تجعله مستقلا ويأخذ الحرية فى كل شئ بشرط أن يعتمد على نفسه فى كل شئ، مضيفا أنه على سبيل المثال إذا أراد المراهق السهر مع أصدقائه  قل له " عايز تسهر اسهر بس روح اشتغل وهات الفلوس اللي هتروح  بيها معاهم".


وأوضح أنك عندما تعطي المراهق الاستقلال الكامل يمكن أن يرجع فى كلامه أو قد يوافقك وينجح فى الاعتماد على نفسه.


وأضاف أننا يجب ألا نخاف على المراهق  بشدة في مرحلة الاستقلالية، لأن لو العلاقة جيدة بين المراهق والأهل سوف يعود اليهم ويأخذ رأيهم فى أي مشكلة يواجهها، وهنا تأتى أهمية زرع الثقة والعلاقة الجيدة بين الأهل والمراهق وتعليمه الاعتماد على النفس.


وأشار إلى أن المراهق يواجه أيضا أزمة الهوية فهو لا يعرف قدراته ومواهبه ومزاياه وعيوبه بمجرد حل أزمة الهوية يبدأ الاستقلال، لذا يجب اكتشاف المواهب مبكرا عند الأطفال.
وأوضح أنه عند حدوث ردود عنيفة من المراهق على الآباء والأمهات يجب حينها انسحاب الام والاب ، لانه لا زال لا يستطيع السيطرة على انفعالاته .

 







مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024

شاهد مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

شركة إنتاج عتبات البهجة 2024

مباشر مسلسل عتبات البهجة 2024

فريق عمل مسلسل عتبات البهجة 2024

مسلسلات رمضان شاهد 2024

مسلسلات شركة المتحدة 2024

بطل مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

القناة الناقلة لمسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة يوتيوب

رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

شاهد مسلسلات رمضان 2024

مشاهدة مسلسلات رمضان 2024

قنوات مسلسلات رمضان 2024

الخريطة الكاملة لموسم دراما رمضان 2024

موسم دراما رمضان 2024 على قنوات المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل

مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة

Watch iT

واتش ات

منصة Watch it




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة