كتبت فاطمة خليل

مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيي الفخراني من مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ والتى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ويناقش المسلسل مشاكل فترة المراهقة وكيفية تعامل الأهل مع المراهقين، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح نفسية لتعامل الأهل مع المراهقين.

مسلسل عتبات البهجة ..نصائح نفسية لتعامل الأهل مع المراهقين

تطرق مسلسل عتبات البهجة إلى مشاكل فترة المراهقة بعد أن تولى يحيي الفخراني "بهجت الأنصاري" إدارة مركز دروس خصوصية وواجه مشاكل فترة المراهقة من خلال تعامله مع الطلبة فى المركز.



قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي فى كلية الطب جامعة الأزهر، أن سن المراهقة يبدأ من بلوغ الطفل سن ١٢ سنة ويستمر حتى ٢١ سنة بالنسبة للذكور، بينما بالنسبة للإناث يبدأ من سن ١٠ سنوات وحتى ٢١ سنة، موضحة أن سن البلوغ يكون بحدوث تغيرات جسدية في المراهقين وطفرة في النمو.



وأوضح أنه يجب على الأب والأم أن يستعدوا لمرحلة المراهقة لأنها فترة تمرد، مضيفا أن هناك مرحلتان أساسيتان للتمرد عند الطفل الأولي فى عمر ٣ أو ٤ سنوات عند خلع الحفاض وبداية استقلال الطفل وتمرده ويرفض أوامر معينة ، والمرحلة الثانية مرحلة التمرد في المراهقة.



وأكد أن الآباء والأمهات يجب ألا يدخلوا في صدام مع المراهقين في هذه المرحلة، فهو يريد أن يتعامل باعتمادية الطفولة واستقلال الشاب والمراهق.



وأوضح أنه يمكنك أن تجعله مستقلا ويأخذ الحرية فى كل شئ بشرط أن يعتمد على نفسه فى كل شئ، مضيفا أنه على سبيل المثال إذا أراد المراهق السهر مع أصدقائه قل له " عايز تسهر اسهر بس روح اشتغل وهات الفلوس اللي هتروح بيها معاهم".



وأوضح أنك عندما تعطي المراهق الاستقلال الكامل يمكن أن يرجع فى كلامه أو قد يوافقك وينجح فى الاعتماد على نفسه.



وأضاف أننا يجب ألا نخاف على المراهق بشدة في مرحلة الاستقلالية، لأن لو العلاقة جيدة بين المراهق والأهل سوف يعود اليهم ويأخذ رأيهم فى أي مشكلة يواجهها، وهنا تأتى أهمية زرع الثقة والعلاقة الجيدة بين الأهل والمراهق وتعليمه الاعتماد على النفس.



وأشار إلى أن المراهق يواجه أيضا أزمة الهوية فهو لا يعرف قدراته ومواهبه ومزاياه وعيوبه بمجرد حل أزمة الهوية يبدأ الاستقلال، لذا يجب اكتشاف المواهب مبكرا عند الأطفال.

وأوضح أنه عند حدوث ردود عنيفة من المراهق على الآباء والأمهات يجب حينها انسحاب الام والاب ، لانه لا زال لا يستطيع السيطرة على انفعالاته .