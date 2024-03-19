مسلسل عتبات البهجة.. علامات وأعراض نوبات الصرع

كتبت مروة محمود الياس

مسلسلات رمضان 2024 تناقش الكثير من القضايا الصحية والنفسية، مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ظهر فيه طالب في أحد المشاهد يعاني من نوبة صرع، ومن هنا نستعرض ببساطة ما هي أهم أعراض هذا المرض وما هي طبيعته؟

مسلسل عتبات البهجة أحد مسلسلات المتحدة الذى يعرض قناة DMC ويعرض بالتزامن على منصة watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وفقا لتقرير نشر في موقع كليفي لاند كلينك المعني بالصحة العامة، فإن الصرع هو مرض يصيب بعض الأشخاص وهو يسبب الكثير من النوبات المتكررة نتيجة بعض الإشارات التي تنتجها خلايا الدماغ بشكل غير طبيعي وغير سليم، وعند زيادة حدتها يؤدي هذا إلى حدوث ما يسمى بنوبة الصرع، تحدث خلال هذه النوبة الكثير من الأعراض المختلفة من حالة إلى أخرى ولكن كلها تندرج تحت اضطراب حاد في العضلات فضلا عن مشكلات في الوعي والأحاسيس والسلوك أيضا.

وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من العلامات والأعراض التي قد تظهر على الشخص الذي يصاب بنوبه صرع قد تجتمع جميعها أو بعضها أثناء النوبة أو في كل نوبة.

وفقا للتقرير فإن أحد أهم أعراض الإصابة بنوبة صرع هو مشكلات حادة في المعدة والتغير في حركة المضغ مع حركات غريبة في أصابع اليد مع اضطرابات في حالة الشفاه وشكلها لدى البعض.

قد يعاني بعض مرضى الصرع من علامات وأعراض نفسية منها الشعور بالقلق الحاد أو الخوف الشديد أو الرعب، اضطرابات في ضربات القلب ودقاته مع اضطراب في التنفس أيضا.

بعض الأعراض قد تأتي لمريض الصرع على شكل فقدان تام في الوعي لمدة بعض الوقت، مع تصلب النظر مع مشكلات في القدرة على الحديث أو فهم ما يقوله من حوله.

قد يتعرض الذي يعاني من نوبة صرع إلى أضطراب حركات العضلات، ورعشة شديدة فيها فضلا عن صعوبة في الفهم والتركيز مع حركات للأصابع وفرق في الايدي.

كلها أعراض وعلامات شائعة في نوبة الصرع تحدث للمريض به.