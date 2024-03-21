اليوم السابع
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مدير تعليم دمياط يكرم الأم المثالية فى عيد الأم

الخميس، 21 مارس 2024 08:20 م
مدير تعليم دمياط يكرم الأم المثالية فى عيد الأم مدير تعليم دمياط يكرم الأم المثالية
دمياط معتز الشربيني

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كرم اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الأم المثالية عزيزة محمد شحاته من الموظفات بمديرية التربية والتعليم، بحضور مني رضوان مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وأكد "غريب"، على الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتي يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.

وخلال التكريم، أوضح وكيل الوزارة ، أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا فى تقدمه.


 







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