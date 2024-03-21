مديرية تعليم القاهرة تعلن موعد عقد امتحانات شهر مارس

كتب سيد الخلفاوى

قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عقد امتحانات شهر مارس لجميع المراحل بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 /3 / 2024، وذلك بتوجيهات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة.

وفى سياق أخر، هنأ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المعلمين الفائزين في" المسابقة القومية للرائد المثالى "لعام 2024 متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.

وثمن "موسى" الدور الكبير الذى يقوم به المعلمون فهم حجر الأساس فى بناء الأجيال وتكوين مجتمع يسهم فى تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهراً لوطننا الحبيب .

وجاءت المسابقة هذا العام فى ضوء الموضوع المحورى لخطة الاتحادات الطلابية هذا العام " الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي " والتى تهدف إلى تطوير مهارات المعلم القيادية والابتكارية واتاحة الفرصة للإبداع من خلال تبادل الخبرات والتنافس الشريف .

وفاز محمد عبد الله جميل، بالمركز الخامس - المرحلة الإبتدائية، إدارة المعادى التعليمية، وفازت عزة محمد المصيلحى أحمد، بالمركز الرابع - المرحلة الثانوية، إدارة الزاوية التعليمية.