محمد منصور أول مصرى فى المجلس الاستشارى لبنك أوف أمريكا العالمى

تم اختيار المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر ورئيس مجلسي إدارة مجموعه منصور، واكاديمية "الحق في الحياه"، لعضويه المجلس الاستشاري الأعلي لبنك أوف أمريكا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد المهندس محمد منصور أول رجل أعمال مصري يتم اختياره لهذا المنصب في أحد أعرق وأكبر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تبلغ أصوله أكثر من ٣ تريليون دولار.

يعمل المجلس الاستشاري الأعلى للبنك الذي يتكون من ثماني أعضاء علي تقييم استراتيجيات البنك وتقديم الاستشارات اللازمة لتحسين الخدمات المالية التي يقدمها البنك للعملاء في أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم.



وتم تصنيف مجموعه منصور المصرية ثالث أقوي شركة عربية ضمن قائمه فوربس للشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤.