محافظ قنا: البدء في أعمال الرصف بمنطقة كلاحين قفط الصناعية

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم البدء في أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بمنطقة البوابة الغربية وحتي السوق التجاري، والذي يخدم كلا من المبني الاداري للمنطقة الصناعية – السنترال – البنزينة – نقطة شرطة ).

وأضاف الداودى، بأن أعمال الرصف تتم بطول 1000 متر عبارة عن حارتين كل حارة يبلغ عرضها 9 متر، مشيرًا إلي أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.



وأشار محافظ قنا، إلي أن ذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.



