75 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا خلال العام الجارى

قنا صابر سعيد

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم تمويل 1305 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بإجمالي مبلغ 75 مليون و593 ألف و982 جنيها، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودي، أنه تم تمويل 24 مشروعا صغير بمبلغ 37 مليون و753 ألف و202 جنيه، وفرت 415 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1281 مشروعا بتمويل قدره 37 مليون و840 آلاف و780 جنيها، وفرت 2406 فرصة عمل.



وأشار الداودي إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.