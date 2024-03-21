محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بحضور المشايخ والعواقل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية والامنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي.

بدأت الاحتفالية بمائدة عقب صلاة المغرب بمائدة إفطار ضخمة لأكثر من 1000 فرد من أبناء المحافظة، ثم حفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائين بطور سيناء، والتنوؤة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال وسط تواجد بائعي الحلويات والفشار والأكلات الشعبية كمظهر من مظاهر التراث الشعبي والسيناوي.



وخلال الاحتفال قدم المحافظ التهنئة للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المسلحة المصرية ومشايخ وعواقل المحافظة والأهالي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، الذكرى ال35 لاسترداد طابا.

وأشار المحافظ لضرورة بث روح أكتوبر في نفوس الأجيال القادمة، مؤكدا أن نصر أكتوبر كان ملحمة متكاملة شعبا وجيشا.

وعلى الجانب الاخر أشاد مشايخ وعواقل مدينة دهب لموافقة اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء علي قرارات التقنين

علي هامش الاحتفال بذكري العاشر من رمضان والافطار بدار الضيافة بتمكين المراة بحضور أهالي سيناء والجهات الأمنية للمحافظة.



بحضور رئيس مكتب الخدمة السرية بجنوب سيناء ونائبه وقائد مكتب شئون قبائل دهب وقيادات الجهات الامنية بالمحافظة وتم خلال الاحتفال عرض قرارات اللجنة بشأن ملف التقنيين لمدينة دهب بعد التصديق من اللواء الدكتور محافظ جنوب سيناء علي تلك القرارات، حيث تم العرض بواسطة رئيس مكتب الخدمة السرية بجنوب سيناء، حيث لاقت تلك القرارات ترحاب وسرور من مشايخ وعواقل مدينة دهب

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