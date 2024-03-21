محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بشبرا الخيمة ويتفقد أنفاق المشاة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل انفاق المشاة (نفق المؤسسه ونفق كلية الزراعة ونفق ناصر)، وكذلك متابعة أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ومتابعة أعمال رفع تراكمات المخلفات بجوار الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي ومنطقة القطاوي بحي غرب شبرا الخيمة، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة.

واستهلّ المحافظ، الجولة بمتابعة منظومة النظافة الجديدة ورفع الإشغالات داخل أنفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق ناصر ونفق كلية الزراعة) بحي غرب شبرا الخيمة وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامه الخدمة.

وخلال تفقد محافظ القليوبية، نفق كليه الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة لاحظ عدم وجود كشافات إنارة داخل النفق، وعلي الفور وجه بإعادة تركيب خطوط إنارة داخل النفق، كما وجه بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بتخصيص أفراد أمن داخل الأنفاق لعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى وتأمين الأنفاق.

وفى سياق متصل، شدد الهجان، على رفع الإشغالات أعلي الأنفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة برج مخالف متعدي على خط تنظيم شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والذى يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2، وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لمخالفته خط التنظيم وتعارضه مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائرى حيث تم إزالة 9 أدوار وجاري إزالة الـ5 طوابق المتبقية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ، أعمال النظافه ورفع الإشغالات بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا وأسفل الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة.