محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ويتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، وياسر محمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص ومحور الخصوص، وشارع 15 مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، كما شملت الجولة المرور بشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، وطريق شركات البترول، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة، كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد شارع 15 مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه محافظ القليوبية بالاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

كما شدد علي شن حملة لضبط النباشين وأيضاً التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو علي الطريق الدائري بالإضافة أيضا إلي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد محيط المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها، موجها بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وزراعه أشجار بديله للأشجار المتهالكة ودهان البلدورات بمحيط الحديقة وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة الاستثمارية.