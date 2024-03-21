كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون فى يومها العالمى

كتبت فاطمة ياسر

يتم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون في 21 مارس من كل عام، وذلك لرفع مستوى الوعي حول التمييز الذي يواجهه الأشخاص المصابون بمتلازمة داون وإدماج ورفاهية الأشخاص المصابين بالمتلازمة، ودعم العائلات والأصدقاء معًا لمساعدة هؤلاء الأشخاص.

فمتلازمة داون، هي اضطراب في النمو العصبي يمكن أن يؤثر على الشخص جسديًا وعقليًا، ويجعل التواصل والتفاعلات الاجتماعية صعبة بالنسبة للشخص، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

وعند الإصابة بمتلازمة داون يكون لدى الشخص كروموسوم إضافي ويستمر هذا في التغير مع تطور جسم الشخص وعقله، وللتوضيح أكثر يحدث الخلل في الكروموسوم الحادي والعشرين المسؤول عن التسبب في متلازمة داون.

ومن أعراض متلازمة داون يكون مظهر الوجه مميز والإعاقة الذهنية وتأخر النمو، وللتوضيح أكثر فالأعراض التالي القامة الصغيرة وشكل الوجه المسطح وعينان تميلان إلى أعلى ولسان بارز، قد يعاني الأفراد المصابون بمتلازمة داون أيضًا من إعاقة ذهنية وصعوبة في تطور اللغة وبعض الحالات الطبية مثل عيوب القلب ومشاكل الجهاز الهضمي.

كما يمكن قبل الولادة الاشتباه بمتلازمة داون من خلال أشعة الـ 4D، وأيضا بعض اختبارات دم الأم.

وعن خيارات العلاج فلا يوجد علاج لها، ولكن يمكن علاج الأعراض والمشاكل التي تنجم عن هذه المتلازمة أي علاج النطق والتمارين البدنية والتعليم الخاص، ويكون متوسط العمر المتوقع للشخص المصاب بمتلازمة داون هو 60 عاما.