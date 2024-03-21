اليوم السابع
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ضبط حشيش وأسلحة نارية بحوزة مهربين فى حملات أمنية

الخميس، 21 مارس 2024 12:25 م
ضبط حشيش وأسلحة نارية بحوزة مهربين فى حملات أمنية حملة امنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عنصريين إجراميين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى)

أسفرت الجهود عن  ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – فرد محلى وطلقة).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة ، وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات) وضبط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دمياط ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات) وضبط (مقاول "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته (4 بنادق – 4 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارة ربع نقل)، وضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته (3 طبنجات وعدد من الطلقات


 







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الداخلية




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