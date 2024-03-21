ضبط حشيش وأسلحة نارية بحوزة مهربين فى حملات أمنية

محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عنصريين إجراميين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى)

أسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – فرد محلى وطلقة).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة ، وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات) وضبط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دمياط ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات) وضبط (مقاول "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبحوزته (4 بنادق – 4 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارة ربع نقل)، وضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته (3 طبنجات وعدد من الطلقات



