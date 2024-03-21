شاهد أكبر دورة رمضانية ببنها بحضور 9000 مشجع وإذاعة داخلية بمركز شباب مرصفا

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من أحد أكبر الدورات الرمضانية بمحافظة القليوبية، والتى يتم تنظيمها على أرض ملاعب مركز شباب قرية "مرصفا" التابعة لإدارة شباب بنها بمحافظة القليوبية، حيث يشارك بالدورة الرمضانية لعام 2024، والتى تعتبر النسخة الخامسة 32 فريقا، من خلال تقسيمهم إلى مجموعات للتنافس.





وتشهد الدورة الرمضانية على أرض ملاعب مركز شباب مرصفا ببنها، حضور جماهيرى كثيف، يصل إلى حوالى 9000 مشجع يوميا من أبناء القرية، وهو ما يميز تلك الدورة الرمضانية عن باقى الدورات الرمضانية على أرض القليوبية، حيث عبر الشباب المشارك عن فرحتهم بتلك الدورة الرمضانية، بالإضافة إلى التنظيم الكبير من قبل اللجنة المنظمة.

وفى وقت سابق شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة، انطلاق وافتتاح أولى فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم لمراكز الشباب على مستوى قطاع القاهرة الكبرى بملاعب مركز شباب سنديون، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب خلال الفترة من 19- 27 مارس الجاري.

يشارك فى فعاليات الدورة الرمضانية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بإجمالى 48 فريقا بواقع 16 فريقا من كل محافظة، وتقام الادوار التمهيدية داخل كل محافظة عن طريق تقسيم الفرق إلى مجموعات واللعب بنظام دورى من دور واحد، ثم صعود المركز الاول والثانى من كل مجموعه للعب بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية، ويتم تصعيد المركز الاول والثانى من كل محافظة للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى قطاع القاهرة الكبرى، وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.

الإقبال على المباريات



الجماهير الكبيرة



الجماهير



الحضو



الحضور الجماهيري الكبير



جانب من الحضور