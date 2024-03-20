"حفاضات أطفال" جائزة رجل المباراة.. أحدث الجوائز الغربية فى الدورات الرمضانية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

مع بداية شهر رمضان الكريم، تنتشر الدورات الرمضانية فى مختلف أنحاء محافظة الدقهلية، كعادة من العادات القديمة المتوارثة عبر الأجيال داخل المحافظة، وتشتهر محافظة الدقهلية بالدورات الرمضانية التى كان يشارك فيه العديد من اللاعبين الكبار.

ولكن فى الآونة الأخيرة ظهرت دورات رمضانية لكرة القدم بشكل غريب ليس فى طرق اللعب، ولكن فى الهدايا والجوائز الممنوحة للفائزين.

ولفتت الدورات الرمضانية فى الدقهلية أنظار الجميع خاصة بعد تقديم جوائز عينية مختلفة وغريبة عن الهدايا المعتادة، ففي منطقة قولونجيل التابعة لمدينة المنصورة، قام القائمون على الدورة والمنظمين له بتقديم "حفاضات أطفال" لرجل المباراة.



وتم تداول صورة الفائز على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حصوله علي جائزة "حفاضات الأطفال" وعلق عدد من المتابعين المستخدمين: "الدقهلية دائما فيها كل جديد في قرية السبع حصل اللاعب علي دكر بط والنهاردة في قولونجيل حصل علي حفاضات أطفال"، وأضاف متابع آخر بأن والله هدايا عملية وتفيد اللاعب ومنتظرين باقي الجوائز، ومتابع آخر دورات رمضان في الدقهلية أصبحت تبحث علي الترند فقط للأسف.

وكانت أيضا شهدت دورة "السبع" الرمضانية بمحافظة الدقهلية جوائز تتميز بطابع خاص بعدما لجأ منظموها إلى تقديم جوائز عينية اللاعبين في المباريات وحصل رجل المباراة علي "دكر بط".

وكشف أحد المسؤولين عن دورة السبع تفاصيل عن تنظيم الدورة والجوائز قائلاً: كل سنة بنظم الدورة ودائماً نحاول نحافظ علي شكل أو الطابع الخاص بهوية القرية ففي العام الماضي كان الزي الرسمي للدورة الجلاليب وتم تكريم الفريق الفائز بالدورة الرمضانية العام الماضي، بـ"البشت الخليجي"، والذي ارتداه ميسي في احتفال كأس العالم.

كما شهدت أحد الدورات قيام عدد من المشاركين بارتداء الجلاليب البلدي، وملابس غير مخصصة للرياضة.

وأشار مصطفي عوني أحد القائمين على دورة رمضانية، أن هناك بعض الأهداف من تلك الهدايا وهي عمل ترويج للدورة من أجل المتابعة واشتراك اكبر اعداد فيه وإضفاء البهجة على الدورة وعمل منافسة.



الجوائز الغريبة



الدورات الرمضانية فى الدقهلية



الدورات الرمضانية



المباريات



جائزة دكر البط



جائزة رجل المباراة حفاضات أطفال



جوائز الدورات الرمضانية بالدقهلية