سعر جرام الذهب فى مصر الآن يسجل 3150 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 مارس 2024، حيث سجل الذهب ارتفاعا قبل قليل بحوالي 40 جنيها بسبب ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.



عيار 18 يسجل 2700 جنيه.



عيار 14 يسجل 2100 جنيه.



الجنيه الذهب 25200 جنيه..

سعر الذهب الآن

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد اليوم الخميس، وذلك في ظل انخفاض حاد في الدولار بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يدرس خفض أسعار الفائدة هذا العام.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 2222 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2186 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2204 دولار للأونصة.



ويأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 1.3% عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.3%.



أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة.



بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعاً.