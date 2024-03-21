سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-3-2024، مقابل الجنيه المصري بتحديثات البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.43جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.39 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.54 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.14 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.