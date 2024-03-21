رهام سلامة أول امرأة تتولى منصب مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب لؤى على

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة رهام عبد الله سلامة نصر مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف، وتعد الدكتورة ريهام سلامة إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام، لذلك تم تكريمها ضمن النماذج النسائية المشرفة.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .

الدكتورة رهام عبدالله سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إحدى القيادات النسائية ، بمشيخة الأزهر، والدها الدكتور عبدالله سلامة كان عالما بالأزهر الشريف، وأستاذا في كلية أصول الدين وكان فنانا، تمكن من رسم كل صور علماء الأزهر الشريف، ومعلقة هذه الصور في قاعة الإمام محمد عبده، تمارس عملها كأستاذة للغة الأردية في كلية الدراسات الإنسانية لجامعة الأزهر، بجانب عملها في مرصد الأزهر.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أصدر قرارا بتكليف الدكتورة ريهام سلامة ، للعمل مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.

وكانت قد شددت فى تصريحات لها سابقا عقب توليها المنصب على التأكيد على قيمة الفن وقدرته على مواجهة التطرف والإرهاب، ودور الدراما وأثرها الفعال لدى شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري ، وبناء الوعي الرشيد لدى الفرد والأسرة والمجتمع، وهذا لن يحدث إلا بالحوار وتكاتف المؤسسات.

وأكدت مدير مرصد الأزهر، على تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال فتح مجال للحوار حول أهم القضايا التي تخص المرأة في المجتمع المصري، وتعزيز دور مشاركتها في القيادة وصنع القرار.