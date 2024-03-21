اليوم السابع
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فى احتفال موظفى الإبروشية بعيد الأم..

رئيس الكنيسة الأسقفية: غريزة الأمومة تغمر حياتنا بالمحبة

الخميس، 21 مارس 2024 04:14 م
رئيس الكنيسة الأسقفية: غريزة الأمومة تغمر حياتنا بالمحبة احتفال الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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شارك اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الإبروشية السيدات في احتفال عيد الأم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة: إن هذا اليوم يأتى كل عام ليذكرنا بقيمة الأمومة كغريزة غرسها الله في قلوب النساء لتغمر الحياة محبة وعطفًا وإنسانية.

ووصف رئيس الأساقفة عيد الأم بأنه فرصة حقيقية لتذكر عظمة تضحيات كل أم من أجل بيتها ومجتمعها، مشيرًا إلى دورها المحوري في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال.

وأكد رئيس الأساقفة: إن هذا اليوم يذكرنا بوصايا الكتاب المقدس الذي يأمر بحسن معاملة الأب والأم مستشهدًا بآية من سفر الخروج " أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ".

حفل الكنيسة الأسقفية
حفل الكنيسة الأسقفية

 

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

 







الكنيسه الاسقفيه

عيد الام

الاحتفال بعيد الام



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