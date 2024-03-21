دعوات أممية لحماية المرضى والمدنيين من هجمات إسرائيل على مستشفى الشفاء بغزة

كتبت: هند المغربي

جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دعوته لحماية المدنيين بمن فيهم المرضى والجرحى والعاملون الصحيون علي خلفية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل وحول مستشفى الشفاء بمدينة غزة، شمال القطاع.

وشدد المكتب الأممى على أن المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية يجب ألا يُستهدفوا. وقد وثقت منظمة الصحة العالمية وقوع 410 هجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر. وأفادت التقارير بأن تلك الهجمات أسفرت عن مئات الضحايا ودمرت ما يقرب من 100 منشأة وألحقت أضرارا بأكثر من 100 سيارة إسعاف.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة انه في الضفة الغربية المحتلة، وثقت المنظمة وقوع 403 هجمات على الرعاية الصحية منذ 7 أكتوبر، أدت إلى مقتل ما يقرب من 10 أشخاص وإصابة 70 بجراح وألحقت أضرارا بنحو 50 منشأة صحية و275 سيارة إسعاف، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية المدنيين ومنشآت الرعاية الصحية، واحترام القانون الدولي.

من ناحية أخرى تزور قبرص كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة سيخريد كاخ، لإجراء محادثات حول شحنات المساعدات البحرية إلى قطاع غزة.

ورحبت الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات عبر البحر والجو، إلا أنها تؤكد عدم وجود بديل عن استخدام الطرق البرية لتوصيل المساعدات بالحجم والنطاق المطلوبين للوفاء بالاحتياجات المتزايدة في غزة.