الجيش الإسرائيلى يفجر المبنى التخصصى بمستشفى الشفاء فى غزة

وكالات

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي فجر صباح اليوم الخميس، المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أطلق نشطاء نداءات استغاثة موجهة للصليب الأحمر والدفاع المدني والمؤسسات الدولية للتوجه إلى محيط مستشفى الشفاء قصد إنقاذ أسر نازحين عالقة في المستشفى.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة.

وقال الجيش في بيان إنه "يواصل مع جهاز الأمن (الشاباك) والقوات الخاصة تنفيذ عمليات محددة في مستشفى الشفاء".