خدمات رمضانية.. كيفية الإبلاغ عن جرائم الابتزاز عبر السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الابتزاز فى المكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، أو تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051"، ويمكن الإبلاغ على الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



