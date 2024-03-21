جهاز النقل البرى يستعد لتشغيل خطوط أتوبيسات لخدمة جمهور استاد مصر

كتب سيد الخلفاوى

يستعد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل، لتشغيل خطوط نقل تربط محافظات القاهرة الكبرى باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الاستعدادات الخاصة بإقامة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا مساء الجمعة المقبل 22 مارس

ومن المقرر أن يسيير الجهاز عدد من خطوط النقل لخدمة جمهور المباراة ذهابا وايابا، لتسهيل الوصول الى الاستاد، بالتنسيق مع شركات النقل البرى.

وتقام أول مباراة ضمن الدورة الودية التي تستضيفها مصر بين منتخبات "مصر، نيوزيلندا، كرواتيا، وتونس"، ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا مساء الجمعة المقبل 22 مارس باستاد مصر، ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

وتخوض مصر مباراتين فقط فى الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، أما المباراة الثانية فمع أحد طرفى المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فوز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.