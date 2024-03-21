تونس: إحباط 8 عمليات لاجتياز الحدود البحرية وضبط 175 مهاجرا غير شرعى

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أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الخميس/ إحباط 8 عمليات اجتياز الحدود البحرية وضبط 175 مهاجرا غير شرعى فى إقليم صفاقس، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح الحرس الوطنى ـ فى بيان اليوم ـ أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم من بينهم 3 تونسيين والبقية من جنسيات إفريقية.



وفى سياق متصل، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطنى فى صفاقس من ضبط 5 أشخاص من منظمى عمليات الهجرة غير الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وكان الحرس الوطنى التونسى قد أعلن /الثلاثاء/ الماضى إحباط 9 عمليات لاجتياز الحدود البحرية وانقاذ 363 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية فى إقليم صفاقس.