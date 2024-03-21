تنطلق الإثنين.. جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات شهر مارس 2024، حيث تستعد المدارس على مستوى المحافظة لإجراء امتحانات الشهر، وذلك فى جزء من الحصة الدراسية، بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلًا للعملية التعليمية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات شهر مارس 2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة.

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.



وأكد أشوف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الالتزام بمواعيد الامتحانات الشهرية، من حيث الجداول المعدة من قبل المديرية ومواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون تحت مسئولية موجه المادة.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالالتزام بالانتهاء من المناهج الدراسية وفقًا للخطة الواردة من قبل الوزارة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة داخل المدارس واكتشاف المواهب، مشددًا على تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب مع إبلاغ ولي الأمر بغياب الطالب، وفي حالة استمرار غياب الطالب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



