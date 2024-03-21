تخلصي من أضرار الهاتف المحمول على طفلك بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

إذا كان طفلك يشاهد التلفاز كثيرا ويمسك بالمحمول، فيجب التخلي عن هذه العادات المدمرة للطفل، عن طريق اتخاذ عدة خطوات لتشجيع طفلك على تقليل وقت الشاشة واللعب في الهواء الطلق، وفقا لموقع healthshots الذي قدم العديد من النصائح، ومنها:

- ضع الحدود

ضع حدودًا واضحة ومتسقة لوقت استخدام الأجهزة والأنشطة المختلفة بناءً على العمر والاحتياجات الفردية. استخدم أدوات مثل أدوات الرقابة الأبوية وتطبيقات إدارة وقت الشاشة لفرض هذه الحدود.

- كن قدوة

يتطلع الأطفال إلى والديهم، ويريدون أن يفعلوا ما تفعله أمهاتهم وأبيهم. لذا، كن قدوة إيجابية من خلال عدم تخصيص الكثير من الوقت لفحص الهواتف أو مشاهدة التلفزيون. يجب عليك أيضًا المشاركة بنشاط في الأنشطة الخارجية مع أطفالك.

- قم بإنشاء منطقة خالية من الشاشة

جعل بعض المناطق في المنزل، مثل غرف النوم ومساحة تناول الطعام، مناطق خالية من الشاشات. سيساعد ذلك على تعزيز التفاعل العائلي وتقليل إغراء فحص الشاشات.

- خطط للأنشطة الخارجية

حدد موعدًا منتظمًا للعب في الهواء الطلق كجزء من الروتين اليومي، وخطط لأنشطة خارجية ممتعة تلبي اهتمامات طفلك. يمكن أن يكون ركوب الدراجات أو المشي لمسافات طويلة أو النزهات أو زيارة المتنزهات والملاعب.

- توفير الألعاب والمعدات الخارجية

قدم مجموعة متنوعة من الألعاب الخارجية والمعدات الرياضية والمواد مثل الكرات أو حبال القفز أو الطباشير أو.



وحول ذلك أكد الدكتور محمد علي إبراهيم استشاري الطب النفس في كلية طب القصر العيني، أنه يجب تحديد وقت محدد للشاشات يوميا للطفل حتي لا يصاب بالتوحد، أو التعرض للإكتئاب، والرغبة في العزلة عن الأخريين، وإصابته بالوسواس القهري، كما أنه من الضروري القيام بإعداد أنشطة كثيرا معا للحفاظ علي صحته النفسية، وتجنب إصابته بالأمراض السابق ذكرها.

