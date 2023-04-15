اعرف مقدار وقت الشاشة المناسب للأطفال.. لتجنب التأثيرات السلبية

كتبت إيناس البنا

وقت الشاشة هو إجمالي الوقت المستغرق يوميًا في مشاهدة الشاشات مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر أو أي جهاز محمول باليد أو بصري، تمامًا مثل الطعام المتوازن الذي نأكله، يجب استهلاك الشاشات بالكمية المناسبة. تحدد طريقة استخدامنا للشاشات ما إذا كانت صحية أم غير صحية.

وفقا لموقع " healthsite"، يُطلق على وقت الشاشة الذي تقضيه في الأنشطة التعليمية أو الاجتماعية الإيجابية مثل العمل المدرسي والتفاعل مع الأصدقاء والأقارب وإنشاء فن أو موسيقى أو الاسترخاء أمرًا إيجابيًا أو صحيًا ، أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية غير الملائمة أو زيارة مواقع الويب غير الآمنة أو ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة هي أمثلة قليلة على وقت الشاشة السلبي أو غير الصحي.

وفقا للإرشادات الطبية العالمية ينصح ألا يتعرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين لأي نوع من الشاشات باستثناء مكالمات الفيديو العرضية مع الأقارب.

يجب ألا يتجاوز وقت الشاشة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات ساعة واحدة ؛ أقل ، كلما كان ذلك أفضل. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، من المهم موازنة وقت الشاشة مع الأنشطة الأخرى المطلوبة للنمو العام. تتضمن هذه الأنشطة ساعة من النشاط البدني (وقت اللعب) ، ومدة نوم كافية (يختلف وقت النوم الموصى به مع تقدم العمر ، على سبيل المثال ، يحتاج المراهقون إلى 8 9 ساعات من النوم المتواصل في الليل) ، ووقتًا للعمل المدرسي ، والواجبات ، والهوايات ، والأسرة وقت. إذا تم إزاحة أي من هذه الأنشطة بسبب استخدام الشاشة ، فسيتم تسميتها بالوقت المفرط للشاشة ويجب تقليلها.

هناك العديد من الآثار السيئة لوقت الشاشة المفرط على الأطفال:



الصحة الجسدية



يمكن أن يؤدي الوقت المفرط أمام الشاشات إلى مشاكل صحية جسدية مثل السمنة وضعف الوضعية ونمط الحياة المستقرة والنوم المضطرب والصداع والرقبة والظهر وآلام المعصم وإجهاد العين، الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة جالسين أمام الشاشة هم أقل عرضة لممارسة النشاط البدني ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

الصحة النفسية



أظهرت الدراسات أن الوقت المفرط أمام الشاشات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للأطفال حيث تظهر أعراض زيادة النشاط المفرط ، والعدوانية ، والعنف، والرغبة في الإشباع الفوري ، وضعف التركيز ، الخوف من الضياع ، FOBLO (الخوف من الاستبعاد) ، التنمر الإلكتروني ، إدمان الوسائط ، الإدراك المشوه للجنس عن طريق التعرض للمواد الإباحية ، تعاطي المخدرات ، إيذاء النفس ، القلق والاكتئاب. يمكن أن يؤدي التحفيز المستمر من الشاشات أيضًا إلى صعوبة التركيز وضعف مدى الانتباه والمشاكل السلوكية.

التنمية الاجتماعية



يمكن أن يعيق وقت الشاشة المفرط النمو الاجتماعي للأطفال عن طريق الحد من فرصهم في التفاعل مع الآخرين في مواقف الحياة الواقعية، قد يعاني الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشات من المهارات الاجتماعية ويواجهون صعوبة في تكوين علاقات مع أقرانهم.

اللغة والتنمية المعرفية



يمكن أن يؤثر قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات أيضًا على لغة الأطفال وتطورهم المعرفي. أظهرت الدراسات أن الأطفال الصغار الذين يقضون وقتًا أطول في مشاهدة الشاشات يحصلون على درجات أقل في اختبارات اللغة والتطور المعرفي.

الأداء الدراسي



كما يقلل وقت الشاشة المرتفع من الأداء المدرسي للأطفال الملتحقين بالمدرسة.

إدمان الشاشة



يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحي للوسائط إلى الإدمان ، وسيستخدم الطفل الوسائط بشكل قهري ، ويتوق إليها ، ويفقد السيطرة على استخدامها ، ويصبح عنيفًا عندما يُطلب منه التوقف عن استخدامه ، ويستمر في استخدامه على الرغم من العواقب السلبية مثل انخفاض الأداء الأكاديمي والخسارة من الصداقات ، ربما يكون مدمنًا عليها.

في الختام ، من المهم الحد من وقت الأطفال أمام الشاشات وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة أخرى تعزز النمو البدني والعقلي والاجتماعي، يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية وضع قيود على وقت الشاشة ، وتشجيع اللعب في الهواء الطلق والنشاط البدني ، وتعزيز الأنشطة التي تنطوي على التفاعل مع الآخرين.