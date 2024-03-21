بريطانيا و4 دول تدين التعصب والتحريض على الكراهية والتطرف

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دان رئيس وفد المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نيل هولاند، اليوم الخميس، بشدة التمييز والتعصب والتحريض على الكراهية والتطرف العنيف بجميع أشكالها.



وقال هولاند، في كلمة له خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "أقدم هذا البيان نيابة عن أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا ، وبلدي المملكة المتحدة.. إن الأسابيع والأشهر الأخيرة، وخاصة منذ 7 أكتوبر الماضي، شهدنا زيادة مروعة في الكراهية والتعصب، بما في ذلك الكراهية المعادية للمسلمين، وهذا غير مقبول تماما، تدين حكوماتنا بشدة التمييز والتعصب والتحريض على الكراهية والتطرف العنيف بجميع أشكالها، ولا ينبغي لأحد أن يكون ضحية للكراهية بسبب الدين أو المعتقد، سواء كان مسلمًا أو يهوديًا أو مسيحيًا أو غيره".



ودعا رئيس وفد المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نيل هولاند، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، والتأكد من تجنب الوصم، لافتا إلى الحاجة لمزيد من الحوار والتفاهم.



وأضاف "سوف نستمر في الدفاع عن حرية الدين وتعزيزها، مشيرا إلى أن حماية الفرد في قلب حقوق الإنسان، حقوق حرية الدين وحرية التعبير هي أعمدة مهمة من أي مجتمع، نحث مرة أخرى جميع الدول، والمؤسسات المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مواصلة عملهم لمكافحة الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، ودعم حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير".