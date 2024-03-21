العثور على جثة شاب مقتول فى أرض فضاء بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثُر أهالى قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة شاب فى أواخر العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى الأراضى فى ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن من مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير مباحث المحافظة وقادها مفتش مباحث المركز ورئيس المباحث ومعاون المباحث أن الجثة لشاب يدعى"عمر توبه غلاب" 39 سنة ومقيم بعزبة خلوصى التابعة لقرية فانوس دائرة المركز تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما كشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وبين الجانى تطورت إلى مشاجرة باليد على أثر ذلك قام الجانى بضربه بآلة حاده "ماسورة حديدية" على رأسه لفظ على أثرها انفاسه الأخيرة ثم قام بإلقائه فى أرض فضاء وفر هارباً وبتقنين الإجراءات اللازمة أمكن الكشف عن هوية الجاني ويدعى جمعة. أ وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنة ومباشرة التحقيق.