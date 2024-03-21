الرئيس السيسي ممازحا وزيرة التضامن: "مش تسيبى مكانك إلا لما تاخدى حقك"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقب انتهاء كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية.

وقال الرئيس السيسي للوزيرة تعليقا على الأموال المخصصة لصندوق دعم الأسرة المصرية وصندوق دعم كبار السن: "مش تسيبي مكانك إلا لما تاخدى حقك.. ولو نزلتى الدكتور مصطفى مدبولى مش هيدفع خلاص.. الدكتور مصطفى قدام الناس مش هيقدر يقول لا".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.