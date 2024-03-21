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الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشاهدان فيلما تسجيليا عن جهود دعم المرأة

الخميس، 21 مارس 2024 11:57 ص
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشاهدان فيلما تسجيليا عن جهود دعم المرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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شهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة المصرية فى دعم المرأة المصرية على مدار 10 سنوات من الدعم الكبير للدولة المصرية.

 

ويحرص الرئيس السيسى، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسى دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

 

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.







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