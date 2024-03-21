الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشاهدان فقرة فنية بحفل المرأة المصرية

كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، فقرة فنية، تضمنت بعض التواشيح الدينية بآداء المطربة نداء شرارة.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسى دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.