اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 07:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى جنوب ووسط البلاد

الخميس، 21 مارس 2024 07:00 ص
الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية لتعزيز الأمن فى جنوب ووسط البلاد الجيش الصومالى - أرشيفية
أ ش أ

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شن الجيش الصومالي، الأربعاء، عملية عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة على حدود محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود في جنوب ووسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية نفذتها قوات الكوماندوز الصومالية في مناطق دارنعيم، والكوثر، وعدعدى، بالإضافة إلى مناطق أخرى على حدود المحافظتين.

وقال العميد حسن آدم أحمد قائد العملية العسكرية إن "مليشيات الخوارج تعمل على معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من خلال فرض أموال إجبارية عليهم والتي تدعى بالزكوات".

وأوضحت الوكالة أن قوات الكوماندوز الصومالية ضاعفت مؤخراً من عملياتها الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الخوارج.







الجيش الصومالى

الصومال

شبيلى

غلغدود

صومالى لاند

حركة الشباب




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