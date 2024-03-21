البترول الخام يقود تراجع واردات الوقود بنهاية 2023 ويسجل 12 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر الاجمالية من الوقود بنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 12 مليارا و372 مليون دولار بنهاية العام الماضى، بينما كانت نحو 14 مليارا و71 مليون دولار بنهاية عام 2022، بتراجع بلغ مليار و698 مليون دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات البترول الخام لعبت دورا كبيرا في هذا التراجع بالنظر إلى قيمتها المسجلة خلال تلك الفترة، حيث بلغت نحو مليار و907 مليون دولار بنهاية 2023، مقابل 4 مليارات و627 مليون دولار بنهاية عام 2022، بتراجع بلغ ملياري و720 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الفحم التي تراجعت أيضا وسجلت نحو 671 مليونا و54 ألف دولار بنهاية عام 2023، مقابل 721 مليونا و121 ألف دولار في نفس الفترة عام 2022، بتراجع تجاوز 50 مليون دولار.

وإجمالا تراجعت الواردات المصرية بنهاية عام 2023 بقيمة 13 مليار دولار، مقارنة بعام 2022، حيث سجلت 83.2 مليار دولار، مقابل 96.2 مليار دولار، وضمت قائمة أعلى السلع التى استوردتها مصر كلا من منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار، يليها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار، والقمح بقيمة 3.8 مليار دولار، ثم واردات الأدوية ومحضرات صيدلة 3.6 مليار دولار، واللدائن بأشكالها الأولية 3.3 مليار دولار.