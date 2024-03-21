اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد شابين فلسطينيين فى قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية فى طولكرم

الخميس، 21 مارس 2024 08:21 ص
استشهاد شابين فلسطينيين فى قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية فى طولكرم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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استشهد شابان فلسطينيان، بعد قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية موقعا فى حارة المنشية فى مخيم نور شمس فى طولكرم، شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية إن الشهيدين هما نضال أبو عبيد واياد نضال عزمي كانوح. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، قبل ساعات، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب. وحلقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع اطلاق الاعيرة النارية بكثافة، واصوات انفجارات.

وكان ثلاثة شبان استشهدوا في قصف نفذته طائرات مُسيرة إسرائيلية على أطراف مُخيم "جنين" في وقت سابق اليوم.
 







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