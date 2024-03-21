إنشاء 24 محطة رفع ومعالجة بـ1.7 مليار جنيه بقرى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تتواصل الجهود لنهو 24 محطة رفع و محطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان، في هذا الصدد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً لبحث ومناقشة الأساليب والآليات المطلوبة لتوفير الدعم المادى والفنى لمواجهة التحديات ورفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة.

من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 21 قرية ضمن المبادرة الرئاسية ، والتى تضم 24 محطة رفع ، ومحطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ووجه محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع تنسيقى بصفة أسبوعية لمتابعة مستويات الأداء وحجم الأعمال المنفذة بجميع مشروعات إنشاء محطات المعالجة ومحطات الرفع ، وأيضاً خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها الشركة.



على أن يتم عرض النتائج والتقارير التفصيلية على المحافظ بصفة مستمرة وذلك للإطمئنان على معدلات ونسب التنفيذ المبذولة والتأكيد على الإنتهاء مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطنين والأهالى ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى.