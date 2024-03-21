إصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت 3 سيدات بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهن لحادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل بطريق ميت يزيد - أبو طبل بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابات إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: "زينب أسامة" 18 عاما، و"غادة مصباح" 35 عاما، و"وفاء محمد" 25 عاما، مقيمات بقرية كفر إبراش بمركز منيا القمح، مصابات بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهن.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابات المصابات إثر تعرضهن لحادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل بطريق ميت يزيد - أبو طبل بمركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.