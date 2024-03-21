مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمهما أتوبيس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيبت أخرى بجرح قطعي، إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح - شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: "سامية محمد" 60 عاما، مقيمة بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح، جثة هامدة، و"شربات محمد" 52 عاما، مقميمة بذات الناحية، مصابة بجرح قطعي بالفخذ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة ونقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة السيدتين التي أودت بحياة إحداهما إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح - شلشلمون بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.