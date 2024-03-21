أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-3-2024

كتب: هاني الحوتي

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 21-3-2024.

إيقاف تداول 22 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وجنوب الوادي للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والنصر للأعمال المدنية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعبور للاستثمار العقاري، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والصناعات الهندسية المعمارية لإنشاء والتعمير-ايكون، وأم بي للهندسة، والعربية للأسمنت، وسيتي للتحاليل الطبية، وفتنس برايم للأندية الصحية، ودايس للملابس الجاهزة، ومصر للفنادق.

البورصة تربح 42 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 739.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.34%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 33.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 163.6 مليون جنيه، 200.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 86.6 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 269.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 29054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 35343 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 6596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 9411 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6880 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.732 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 29.33%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.14%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 22.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.42%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3 بسعر إغلاق 0.074 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.50%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.713 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.18%.



- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 31.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 74.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 87.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.