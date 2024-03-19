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تفاصيل مواصفة ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:02 م
تفاصيل مواصفة ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أن الورقة الامتحانية للثانوية العامة موزعة بواقع 30% للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة، و30% أسئلة للمستويات العليا للتفكير، والتى تميز الطلاب وتفرز مستوياتهم.

وأوضحت الوزارة، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة العام الماضى، كما لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية، على أن يتم توزيع درجات الأسئلة مثل العام الماضى، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ستناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مع توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة كما أن الأسئلة الموضوعية ستكون واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، مع ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية، مع تركيز الأسئلة على قياس نواتج التعلم الأساسية والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

 







وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحانات الثانوية العامة 2024

مواصفة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة 2024



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