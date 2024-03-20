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663 ألف فرد يعملون بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:14 م
663 ألف فرد يعملون بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 ".

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام  663.3 الف عاملاً في عام 2023 مقابل 671 ألف عاملاً  فى عام  2022، وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 1.1%، وبلغ عدد العاملين الذكور 580.2 الف عاملاً عام 2023 مقابل 588 ألف عاملآ عام 2022  بنسبة إنخفاض قدرها  1.3%.

وسجل عدد العاملات  الإناث  83.2 الف عاملآ عام 2023  مقابل 83.3 عاملاً  عام 2022   بنسبة انخفاض  قدرها  0.2 %، وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.9 الف عاملاً بنسبة قدرها 32.4  %  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية  بنسبة  20.7 % ، ثم  قطاع الكهرباء بنسبة 17.6 %  من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

وجاء توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام  2023، سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 234 الف عامل بنسبة 35.2 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 69 الف عامل ثم الغربيةحوالي 33 الف عامل ثم الدقهلية حوالي 26 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية  حوالي 25 الف عامل .

وسجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 35.4% من اجمالي عدد العاملين  ، في حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 0.9% من اجمالي عدد العاملين .







جهاز الإحصاء

الإحصاء

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