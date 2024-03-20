اليوم السابع
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وزير العمل: روح المواطنين فى العاشر من رمضان تبنى الجمهورية الجديدة

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:41 م
وزير العمل: روح المواطنين فى العاشر من رمضان تبنى الجمهورية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل
كتبت آية دعبس

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قال حسن شحاتة، وزير العمل إنه بالحكمة والتخطيط الجيد للقيادة السياسية، والتنفيذ الإعجازي لقواتنا المسلحة الباسلة، وإصطفاف الشعب المصري العظيم خلف قياداته، ومساندة بلاده، وتحققت إنتصارات أكتوبر المجيدة على العدو المتغطرس عام 1973.

وأضاف شحاتة: ونحن نحتفل اليوم الأربعاء ، بذكرى العاشر من رمضان، نتذكر تلك "الحكمة" و"التخطيط"، و"الإصطفاف الشعبى"، و"بسالة جيشنا العظيم" ، التي تجسدت أيضًا - في تحرير البلاد من قبضة الجماعة الإرهابية في 30 يونيه 2013، وهى "الروح"، التى تبنى - الأن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونواجه بها التحديات العالمية الراهنة بالمزيد من العمل والإنتاج.

ويحتفل المصريون، اليوم، بذكرى الانتصار التاريخى على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، والموافق العاشر من رمضان 1393، وهى الهزيمة الكبرى التي تلقتها إسرائيل من مصر، لتثبت قدرة مصر وشعبها وجيشها في كونهم أسرع من كل تقارير الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية وقتها.







وزير العمل

العاشر من رمضان

الجمهورية الجديدة

حسن شحاتة



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