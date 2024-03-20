وزير الرى: إحلال وتأهيل عدد من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة موقف دراسة جدوى "تحسين إدارة الموارد المائية على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد" والممولة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا".

واستعرض سويلم خلال الاجتماع أنشطة الدراسة والتي تتضمن دراسة تحسين إدارة المياه على ترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، وترعة أبو شوشة الآخذة من ترعة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، وترعتي عروس و أبو صير الآخذة من بحر يوسف بمحافظة الفيوم، وترعة القاصد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ من خلال تدعيم وتأهيل المنشآت الهيدروليكية على الترع الرئيسية والفرعية في هذه المناطق، وإجراء دراسة بيئية وتقييم إقتصادى متكامل لمنظومة الرى بمناطق الدراسة .

انتهت الدراسة للتوصية بإحلال وتأهيل عدد من المنشآت الهيدروليكية الصغيرة بمناطق الدراسة، والتوسع فى مجال تطوير نظم الرى واستخدام نظم الرى الحديث في الزراعة من خلال تشجيع المنتفعين على هذا التحول ، وتوفير أجهزة لقياس التصرفات ، وتوفير معدات لصيانة الترع بمناطق الدراسة لضمان تطهير الترع وتحسين عملية توزيع المياه بهذه المناطق .

ووجه سويلم مصلحة الرى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المطلوبة بما يُسهم في تحسين المنظومة المائية بزمامات ترع الإبراهيمية وبحر يوسف والقاصد مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين .