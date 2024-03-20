وزيرا الدفاع الأمريكى والأوكرانى يبحثان تخطيط الاحتياجات الدفاعية لكييف

كييف (أ ش أ)

ناقش وزير الدفاع الأوكرانى رستم أوميروف مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن تخطيط الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

وكتب أوميروف -في منشور له على موقع "فيسبوك"- أنه "في اليومين الماضيين قضيت عدة ساعات في المناقشات مع شركائنا الأمريكيين، وتواصلت بشكل مكثف مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في شكل ثنائي، وأجرينا محادثة مفصلة حول تخطيط الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأعرب وزير الدفاع الأوكراني عن شكره للولايات المتحدة لدعمها القوي لأوكرانيا.

يأتي اجتماع أوميروف وأوستن في ألمانيا بعد انعقاد الاجتماع العشرين لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا بمشاركة وزراء دفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالي 50 دولة.