اليوم السابع
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جنايات المنصورة تحاكم اليوم مدرس الفيزياء قاتل طالب الستامونى

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:00 ص
جنايات المنصورة تحاكم اليوم مدرس الفيزياء قاتل طالب الستامونى حبس- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طفل طلبًا لفدية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم  في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته في الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وما إنْ علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

هذا وقد أقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.







الدقهلية

جنايات المنصورة

محاكمة مدرس الفيزياء

مدرس قاتل الطالب




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