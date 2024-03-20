نفحات رمضانية.. صلاة التراويح من مسجد الصديق بقرية شرمساح بدمياط.. فيديو

دمياط معتز الشربيني

رصد اليوم السابع أجواء روحانية من صلاة التراويح بمسجد الصديق بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا محافظة دمياط، وذلك لنقل صلاة التراويح فى شهر رمضان الكريم، وسط إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة التراويح وسط فرحه تملأ الوجوه بقدوم شهر رمضان الكريم، شهر العبادات والنفاحات، وادي صلاة التراويح عدد كبير من أبناء القرية وخشوعا بسماع تلاوة القرآن الكريم.





وكان الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط قد أكد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، على جميع مستوى إدارات المحافظة بأكملها.

أعلنت مديرية أوقاف دمياط عن انطلاق ملتقى الفكر لهذا العام 1445هــ - 2024م بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط القديمة، والذى يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك بعد نشر ملتقى الفكر فى عدد من كبرى المساجد بالمحافظات.

وكانت مديرية أوقاف دمياط قد أعلنت عن تنفيذ 29 مجلسا لتصحيح قراءة القرآن الكريم بحضور وكيل الأوقاف بدمياط ومدير الدعوة والمنسق الإعلامى، و24 ندوة ضمن الأسبوع الثقافى بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية، و15 مقرأة للأعضاء، و4 محاضرات بحضور كبار علماء الأزهر الشريف والأئمة المتميزين، ضمن فعاليات الدروس المنهجية ومجالس الإقراء، و6 حملات للنظافة بالمساجد الكبرى استعداداً لشهر رمضان المبارك.