منظمة الصحة العالمية: تسجيل 410 هجمات على منشآت الرعاية الصحية فى غزة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إنه منذ 7 أكتوبر، سجلت منظمة الصحة العالمية 410 من الهجمات من جانب إسرائيل على الرعاية الصحية في قطاع غزة، أسفرت الهجمات عن 685 قتيلا، وإصابة 902 إصابة وتضرر 99 منشأة، وتضرر 104 سيارات إسعاف.



وأضافت، أنه كان (38%) من الهجمات في مدينة غزة، والربع (23%) في شمال غزة، وأكثر من الربع (28%) في خان يونس، مؤكدة أن الرعاية الصحية ليست هدفًا عسكريا، وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والرعاية الصحية.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد وقعت مع اليابان الأسبوع الماضي اتفاقية بقيمة 8 ملايين دولار لدعم المرضى من قطاع غزة في مصر، وبموجب هذه الاتفاقية، تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان المصرية لتعزيز جاهزية النظام الصحي المصري لاستيعاب الأشخاص الذين تم اجلائهم للعلاج فيها.

ويشمل ذلك ضمان تجهيز مستشفيات الإحالة بشكل كاف بالأدوية واللوازم والمعدات الطبية اللازمة، وسيشمل بناء قدرات الموظفين الصحيين لتقديم الرعاية الطارئة المنقذة للحياة.