مديرة اليونيسيف: استشهاد 13 ألف طفل في غزة منذ بداية الصراع الإسرائيلى

كتبت أمل علام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” استشهاد أكثر من 13 ألف طفل في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس الدر في حسابه على منصة إكس اليوم: "إن 13 ألف طفل قتلوا في غزة، داعياً إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.

وكانت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل أعربت عن صدمتها إزاء استشهاد هذا الكم الكبير من الأطفال، مشيرة إلى أن العالم لم يشهد قط هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي من الصراعات الأخرى.

كما قالت المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر في وقت سابق: إن الشعور بالعجز واليأس أمر لا يطاق، والأسوأ من ذلك صرخات الألم لهؤلاء الأطفال الذين يموتون ببطء تحت أنظار العالم.

وسبق أن حذرت اليونيسيف مراراً من أن قطاع غزة يمثل أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.