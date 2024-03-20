مقتل 8 مسلحين على أيدى قوات الأمن الباكستانية جنوب غرب البلاد

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أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية مسلحين على أيدي قوات الأمن، وذلك خلال هجوم شنته جماعة انفصالية على مبنى حكومي خارج ميناء "جوادار" جنوب غرب البلاد.



وذكرت صحيفة ذا دون الباكستانية، أن المنطقة شهدت عدة انفجارات خلال الهجوم، مشيرة إلى أن ثلاثة من قوات الأمن لقوا مصرعهم، خلال عملية تبادل إطلاق النار.



وقال المسئول بالشرطة المحلية محمد محسن إن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة بالقرب من مجمع هيئة ميناء "جوادار"، وأعقب ذلك قيام مسلحين بمهاجمة قوات الأمن بالقنابل اليدوية؛ وهو ما دفعهم إلى الرد بسرعة وقتل ثمانية مسلحين.



من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقوي- في بيانين منفصلين- بقوات الأمن لإحباط الهجوم، الذي أعلن جيش تحرير بلوشستان، "المحظور"، مسئوليته عنه.