اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 06:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل شخص وإصابة اثنين خلال قصف أوكراني لمدينة بيلجورود الحدودية

الأربعاء، 20 مارس 2024 06:16 م
مقتل شخص وإصابة اثنين خلال قصف أوكراني لمدينة بيلجورود الحدودية الجيش الروسى
أ ش أ

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قُتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران خلال قصف أوكراني لمدينة "بيلجورود" مركز مقاطعة "بيلجورود" الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا.


وقال حاكم مقاطعة "بيلجورود" فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم: "لقي شخص مصرعه خلال تواجده في سيارته عند أصابتها بشظية، حيث توفي على الفور متأثراً بجراحه قبل وصول سيارة الإسعاف".


وأضاف جلادكوف: "لقد أصيب شخصان أيضا جراء القصف الأوكراني، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أصيبت برضوض في الدماغ وبجروح في الجهة العليا من الحاجب، بينما أصيب الشخص الآخر بشظايا في طرفه العلوي الأيمن"، مشيرا إلى نقل المصابين من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى.







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